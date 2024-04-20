लगभग पांच फीसदी घटा मतदान, किसका पलड़ा भारी, किसका हुआ हल्का…जानिए कौन-कौन आया टेंशन में

बीकानेरPublished: Apr 20, 2024 02:01:32 am
Brijesh Singh
मतदान का यह प्रतिशत वर्ष 2019 में हुए 59.25 प्रतिशत मतदान से 5.29 प्रतिशत कम रहा। लोकसभा क्षेत्र में स्थित अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.1 फीसदी मतदान हुआ। जबकि नोखा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 40.27 प्रतिशत रहा।
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