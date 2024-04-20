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लगभग पांच फीसदी घटा मतदान, किसका पलड़ा भारी, किसका हुआ हल्का…जानिए कौन-कौन आया टेंशन में

locationबीकानेरPublished: Apr 20, 2024 02:01:32 am

Submitted by:

Brijesh Singh

मतदान का यह प्रतिशत वर्ष 2019 में हुए 59.25 प्रतिशत मतदान से 5.29 प्रतिशत कम रहा। लोकसभा क्षेत्र में स्थित अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.1 फीसदी मतदान हुआ। जबकि नोखा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 40.27 प्रतिशत रहा।

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बीकानेर में 53.96 फीसदी मतदान, गत चुनाव से 5.29 फीसदी घटा

अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक, नोखा में सबसे कम मतदान

बीकानेर. बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। संसदीय क्षेत्र में कुल 53.79 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान का यह प्रतिशत वर्ष 2019 में हुए 59.25 प्रतिशत मतदान से 5.29 प्रतिशत कम रहा। लोकसभा क्षेत्र में स्थित अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.1 फीसदी मतदान हुआ। जबकि नोखा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 40.27 प्रतिशत रहा।
आठों विधानसभा क्षेत्रों में घटा मतदान

शुक्रवार को हुए मतदान के दौरान संसदीय क्षेत्र के आठों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत वर्ष 2019 के मुकाबले कम रहा। सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घटा है। वर्ष 2019 में यहां 76.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार 67.1 फीसदी हुआ। यहां 9.21 प्रतिशत घटा है। खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में 3.89 प्रतिशत, बीकानेर पश्चिम में 6.15 प्रतिशत, बीकानेर पूर्व में 3.68, कोलायत में 5.13 प्रतिशत, लूणकरनसर में 6.26 प्रतिशत, श्रीडूंगरगढ़ में 0.76 प्रतिशत और नोखा में 6.08 प्रतिशत मतदान घटा।
क्या हैं घटे मतदान के मायने

गौरतलब है कि आमतौर पर अधिक मतदान को सत्ताविरोधी या किसी लहर के रूप में देखा जाता है। लेकिन बीकानेर में पड़े वोटों की बात करें, तो लगभग पांच फीसदी की गिरावट के साथ इसने तमाम विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इस गिरावट के बाद दोनों प्रमुख दलों भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों का जोड़-भाग भी गड़बड़ा गया है। हालांकि, दोनों ही पक्ष गिरावट को लेकर जाहिरा तौर पर बहुत चिंतित नहीं दिखाई देते, लेकिन जानकारों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों का जनता की समस्याओं को लेकर उदासीन रवैया इसका बड़ा कारण हो सकता है।
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