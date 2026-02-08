1.44 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा, म्यूल बैंक खातों से लेन-देन के आरोप में दो गिरफ्तार

साइबर अपराध समन्वय केंद्र (समन्वय पोर्टल) से मिली जानकारी के अनुसार 2024-25 में इन खातों में एक लाख 44 हजार 15 रुपए की धोखाधड़ी की राशि जमा हुई थी। आरोपियों को राशि के साइबर अपराध से संबंधित होने की जानकारी थी, इसके बाद भी उन्होंने खातों का उपयोग किया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।