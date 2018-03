MohanjoDaro:शाही अवतार में पूजा हेगड़े, देखें First Lokk

मुंबई। फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर और अभिनेता ऋतिक रोशन अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मोहन जोदाड़ो' की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का First Look रिलीज किया गया। इससे पहले फिल्म का मोशन Poster जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ ऋतिक नजर आए थे। जहां तक पूजा के First Look की बात है, तो इसमें वो एकदम शाही अंदाज में नजर आ रही हैं। लाल और नीले रंग की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बता दें कि पूजा इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इतना ही नहीं, आशुतोष गोवारिकर जैसे फेमस निर्देशक और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के साथ बॉलीवुड में कॅरियर की शुरुआत को लेकर पूजा बेहद एक्साइटेड हैं। उनका मानना है कि उनके लिए बॉलीवुड में डेब्यू करने का इससे बेहरीन मौका मिल ही नहीं सकता था।





गौरतलब है कि पूजा ने Twitter पर अपने किरदार 'चानी' की पहली झलक को साझा किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बन रही इस रोमांटिक फिल्म में पूजा शाही अवतार में नजर आ रही हैं। यह फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होगी।