इस अंदाज में जेनेलिया, रितेश ने मनाया अपने बेटे राहिल का जन्मदिन, देखें तस्वीरें आैर वीडियो...

My little boy turns One pic.twitter.com/F6WurfYuaL — Genelia Deshmukh (@geneliad) June 1, 2017

Today is a Special Day ... Our son turns one... Happy Birthday Rahyl .. you are a blessing straight from heaven. @geneliad pic.twitter.com/95IU1F5IIF — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 1, 2017

मुंबई। अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख और रितेश ने अपने छोटे बेटे राहिल का पहला जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। जेनेलिया का मानना है कि राहिल एक चमत्कार है, जिसे मैंने रचा है। इस जोड़े के पहले बेटे क नाम रियान देशमुख है। जेनेलिया ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अपनी और राहिल के साथ एक फोटी साझा की, जिसमें राहिल अपनी मां के कंधे पर बैठे हुए दिखाए दे रहा है।उन्होंने इस फोटो का शीर्षक लिखा, 'जन्मदिन मुबारक राहिल। जब भी मुझे कोई चमत्कारी चीज देखनी होती है, मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूं और अहसास करती हूं कि इस चमत्कार को मैंने रचा है। तुम बहुत ही खास हो, तुम हमेशा रहोगे और तुम मेरे हो, जो सब कुछ है। भगवान तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे।'रितेश देशमुख ने जेनेलिया को ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा—'सबसे अच्छा और मजबूत बंधन, पत्नी और बेटा मेरी लाइफ लाइन'। राहिल के पिता रितेश देखमुख ने अपने ट्विटर पर बड़े आश्चर्यचकित किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकांउट पर एक ब्यलूबेरी चीज केज पोस्ट करते हुए लिखा—' बेकिंग मेरी कॅरियर पहली पसंद है।' हैप्पी बर्थडे में लिटिल बेबी।उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे बहुत सारे केक बनाते नजर आ रहे हैं और साथ में लिखा.'आज एक महत्वपूर्ण दिन है...हमारा बेटा एक वर्ष...हैप्पी बर्थडे रायल...और साथ ही ढ़ेर सारी शुभकामानाएं। रितेश और जेनेलिया ने साल 2012 में शादी रचाई थी। जबकि वे एक—दूसरे को 2003 में डेट कर रहे थे। जेनेलिया ने साल 2014 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था।बता दें कि रितेश देशमुख फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म बैक चोर की शूटिंग में बिजी है। वे इस फिल्म में एक चोर की भूमिका में नजर आएंगे।