नोएडा के सेक्टर-21 में दीवार गिरने से 4 की मौत, कई दबे, रेस्क्यू अभियान जारी

नोएडा के सेक्टर-21 की जलवायु विहार में बनी बाउंड्री वॉल नाली की सफाई के दौरान अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में चार मजदूरों की दब कर मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायल मजदूरों को तुरंत सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

नोएडा के सेक्टर-21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यहां के जलवायु विहार सेक्टर-21 में बनी बाउंड्री वॉल नाली की सफाई के दौरान गिर गई। इस दौरान वहां कुल 12 मजदूर वहां काम कर रहे थे। ऐसे में अचानक हुए इस हादसे में चार मजदूरों की दब कर मौत हो गई है। वहीं, मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। कई घायल मजदूरों को नोएडा के कैलाश अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, सूचना मिलते पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं। मौके पर फायर, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।

4 killed many injured due to wall collapse in at Sector 21 in Noida