खुशखबरी: नोएडा में बोटेनिकल गार्डेन से सेक्टर-142 के बीच बनेंगे 5 नए मेट्रो स्टेशन

नोएडा में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही यहां बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 के बीच में पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। लोगों की सहमति मिलने के बाद नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (NMRC) ने इस नए रूट को फाइनल कर लिया है। ये रूट बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-44/45, 104/98, 105/108, 93 और बालक इंटर कॉलेज होते हुए सेक्टर-142 तक जाएगा। हालांकि इस योजना पर अभी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) की सहमति नहीं मिल सकी है। अगले सप्ताह तक NMRC सहमति के लिए प्रस्ताव DMRC को भेजेगा। जिसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

5 new metro stations to be built between Botanical Garden to Sector 142 in Noida