गाजियाबाद : फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 7 लोगों की मौत, चार घायल

गाजियाबाद. मोदी नगर स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 07 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मरने वालों में छह महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि हादसे में सात लोगों की मौत हुई है, जबकि चार लोग घायल हुए हैं।

मोदी नगर स्थित फैक्ट्री में बर्थडे केक पर लगने वाले पेंसिल बम और मोमबत्ती बनाने का काम किया होता है, जिसमें महिलाएं काम करती हैं। हादसे के वक्त काम कर रही महिलाओं में छह की मौत हुई है। हादसे के बाद से इलाके में हड़कम्प मचा हुआ है। आग बुझाने का काम जारी जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक आग लगने से अंदर काम कर रहीं महिलाएं बाहर भागने लगीं, लेकिन देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था।

7 persons dead and 4 injured in an explosion at a factory in Modi Nagar: Ajay Shankar Pandey, District Magistrate Ghaziabad pic.twitter.com/cToV9d5eO9