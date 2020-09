Aadhaar Card को इस तरह मिनटों में करें अपडेट, बदल गया है पुराना नियम!

नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड (Aadhaar Card) को सभी कार्यों व सुविधाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिसके चलते यह एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर की बहुत ही अहमियत होती है। कारण बिना मोबाइल नंबर आपको किसी तरह का अपडेट या फिर ओटीपी प्राप्त नहीं हो सकता। हालांकि बहुत से लोगों को अपने आधार में फोन नंबर अपडेट करने में समस्या का सामना करना पड़ता था। जिस पर ध्यान देते हुए यूआईडीएआई ने आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के नियमों में काफी बदलाव किया है। जिसके बाद अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट की मदद के अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट कर सकते हैं।

नोएडा के भंगेल स्थित ओरिएंटल बैंक मैनेजर के मुताबिक़ हर रोज भारी संख्या में लोग उनकी ब्रांच में आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने आते हैं। उन्होंने बताया कि UIDAI ने आधार में जन्म तिथि को भी अपडेट करने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। जिसके मुताबिक़ अगर आपकी जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधरवा सकते हैं। वहीं तीन साल से अधिक का अंतर होने पर आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। UIDAI के मुताबिक़ आधार में जेंडर सुधार सुविधा अब सिर्फ़ एक बार ही मिलेगी।

इस तरह अपडेट करें DOB

-मैनेजर के मुताबिक अगर आपको अपना आधार अपडेट करना है तो सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट https://ask.uidai.gov.in/ पर जाना होगा।

-आपके सामने खुले पेज पर आपको अपना फोन नंबर व कैप्चा कोड भरना होगा।

-सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर अपने फोन नंबर पर ओटीपी के लिए प्रोसीड करें।

-फोन पर आए ओटीपी को दाईं तरफ दिए गए बॉक्स में भरक सब्मिट करें।

-आपके सामने खुले नए पेज पर आधार सर्विस लिखा होगा। जिस पर आपको आधार अपडेट करने का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।

मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करें

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा. यहां आपको नाम, आधार कार्ड, पता इन सबके ऑप्शन दिख रहे होंगे. यहां आपको जो भी बदलना है उस पर क्लिक कर दें. जैसे आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, या फिर फोन नंबर को आधार से लिंक करना है तो आप यहां डिटेल भरकर what do you want to update पर क्लिक करें इसके बाद आप मोबाइल नंबर सलेक्ट कर सब्मिट कर दें.

ऐसे डालें अपडेटेड नंबर

अगर आपको फोन नंबर बदलना है तो अपडेटेड मोबाइल नंबर एंटर करें। यहां अपने फोन नंबर पर ओटीपी भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करें साथ ही अपने मोबाइल नबंर पर आए ओटीपी को वेरिफाई करें। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। ऐसा करने से पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। इसमें आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को दोबारा चेक करने का मौका होगा। आप इसके बाद सब्मिट कर दें। फिर आप ‘Book Appointment’ पर क्लिक कर अपना अप्वाइंटमेंट बुक करा लें। फिर आपको आधार केंद्र जाना होगा और यहां आधार अपडेट के लिए आपसे फीस के रूप में 50 रुपये लिए जाएंगे। इसके बाद आपका नंबर अपडेट कर दिया जाएगा।