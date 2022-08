श्रीकांत त्यागी मामले में किरकिरी होते देख बैकफुट पर भाजपा, मामाले से झाड़ा पल्ला

MP Mahesh Sharma on Shrikant Tyagi: नोएडा में भाजपा नेता द्वारा महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है।

नोएडा के फेज दो थाना क्षेत्र के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी निवासी भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी का शुक्रवार को कुछ पौधे लगाने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया। जब भाजपा नेता की शर्मनाक हरकत सोशल मीडिया पर उजागर हो गई तो भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया। सांसद महेश शर्मा ने बातचीत में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी के निर्देशों के बाद मैं आया हूं। यदि 48 घंटे में श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भाजपा आंदलोन शुरू कर देगी।

BJP on the backfoot after seeing the grit in the Shrikant Tyagi case in Noida