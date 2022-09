ओमेक्स सोसायटी में अवैध निर्माण हटाने को दिए गए अल्टीमेटम का समय पूरा, आज से चलेगा बुलडोजर?

ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अल्टीमेटम दिया था। जिसका समय पूरा हो गया है। आज से यहां प्राधिकरण का बुलडोजर चल सकता है। वहीं दूसरी ओर श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने पर मांगेराम त्यागी सहित 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

विवादों में घिरी सेक्टर-93 बी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) में आज से नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) का बुलडोजर चल सकता है। प्राधिकरण द्वारा सोसाइटी के लोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिये दिए गए अल्टीमेटम का समय गुरुवार शाम को पूरा हो गया लेकिन सोसाइटी के लोगों ने अभी तक अवैध निर्माण नहीं हटाए हैं। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ प्रवीण कुमार मिश्रा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर सोसाइटी वालों ने अपने अवैध निर्माणों को नहीं हटाया तो उसे बलपूर्वक पुलिस की सहायता से हटा दिया जाएगा। इस बीच ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और धरना करने के मामले में मांगेराम त्यागी सहित 70 लोगों के खिलाफ धारा-144 का उल्लंघन करने और भय व्याप्त करने का मामला दर्ज किया गया है।

Bulldozer may be run from today to remove illegal construction in Omaxe Society in Noida