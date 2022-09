शराब के शौकीनों को बड़ा झटका... आज से बंद हो गया ये बड़ा ऑफर, यूपी वाले हुए निराश

शराब के शौकीनों को बड़ा झटका... आज से बंद हो गया ये बड़ा ऑफर, यूपी वाले हुए निराश

1 सितंबर यानी आज से दिल्ली में शराब के निजी ठेकों को बंद करते हुए एक के साथ एक बीयर या एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री का ऑफर खत्म हो गया है। इस नई व्यवस्था से जहां यूपी के शराब के शौकीन निराश हैं तो वहीं आबकारी विभाग ने भी राहत की सांस ली है।

नोएडा Published: September 01, 2022 12:39:05 pm

Buy one get one free liquor bottle offer closed : 1 सितंबर से दिल्ली में शराब के निजी ठेकों को बंद कर दिया गया है। स्टॉक खत्म करने के लिए निजी शराब की दुकानों पर एक दिन पहले लंबी-लंबी कतारें देखी गई, जहां एक के साथ एक बीयर तो एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री मिल रही थी। लेकिन, निजी शराब दुकानें बंद होने से बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी खत्म हो गया है। अब सिर्फ दिल्ली में शराब 300 से अधिक सरकारी दुकानों पर ही उपलब्ध होगी और वह भी बिना किसी ऑफर के एमआरपी पर ही मिलेगी। दिल्ली में नई व्यवस्था से जहां दिल्ली से सटे यूपी के शराब के शौकीन निराश हैं तो वहीं यूपी पुलिस और यूपी के आबकारी विभाग ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि बाय वन गेट वन के ऑफर के कारण यूपी वाले दिल्ली से बड़ी मात्रा में शराब खरीदकर ला रहे थे। जिससे यूपी सरकार को भी राजस्व का खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था।

