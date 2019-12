सीबीएसई ने CTET परीक्षा की Answer key जारी, 25 दिसंबर तक आपत्ति कराएं दर्ज

नोएडा। सीबीएसई (CBSE) की तरफ से सोमवार को दिसंबर 2019 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की आंसर की (Answer key) जारी कर दी है। आंसर की CTET की 2019 ऑफिशियल(Official Website) वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते है। जो अभ्यार्थी(Candidate) सीटेट (CTET) आंसर की से खुश नहीं है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभ्यार्थी(Candidate) को एक हजार रुपये प्रति प्रश्न (Question) के हिसाब से आपत्ति दर्ज करानी होगी।

अभ्यार्थी (Download CTET answer key released 2019) रोल नंबर(Roll Number) और जन्मतिथि(Date Of Birth) भरने के बाद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। CTET की परीक्षा(Exam) में इस बार करीब 29 लाख अभ्यार्थियों ने भाग लिया था। साथ ही देशभर के 3 हजार से ज्यादा सेंटरों(Exam Centers) पर परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। सीबीएसई ने ओएमआर(OMR Seat) सीट और आंसर की(Answer Key) जारी कर दी है। CTET की आंसर सीट 25 दिसंबर 2019 तक वेबसाइट(Website) पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यार्थी (Candidate) CTET की वेबसाइट पर जाकर 23 से 25 दिसंबर 2019 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यार्थी कितने ही सवाल पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर सवाल सवाल के हिसाब से एक हजार रुपये देने होंगे। इसका ऑनलाइन(Online Payment) भुगतान किया जाएगा। किसी भी अभ्यार्थी की आपत्ति ठीक पाई जाने पर ही फीस वापस होगी। उसके बाद ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की मान्य होगी।

ऐसे करें आपत्ति दर्ज

सबसे पहले अभ्यार्थी को CTET की official website ctet.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद Home page पर दिए VIEW AND CHALLENGE ANSWER KEYS AND VIEWING OF OMR SHEET IMAGE OF CTET DEC 2019 के Link को Click करना होगा। जिसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। उसमें अभ्यार्थी को Submission of Key Challenge for CTET December 2019 का लिंक होगा। जिसपर जाकर Click करना होगा। बाद में अभ्यार्थी रोल नंबर डेट आॅफ बर्थ डालकर लॉगिन करें। उसके बाद अभ्यार्थी(Candidate) अपने सवाल पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते और फीस का भुगतान भी। आखिरी चरण में Submit कराने के बाद प्रिंट आउट(Print Out) निकाल लें। जानकारी के अनुसार, जनवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट आने की उम्मीद है।