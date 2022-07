विदेशों से आकर नोएडा में करते गैर कानूनी काम, पुलिस ने पकड़े 50 विदेशी, चीनी-अफ्रिकन को करेगी डिपार्ट

Noida New: नोएडा कमिश्नरी द्वारा विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 50 विदेशियों को पकड़ा।

अवैध रूप से रह रहे 50 विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसमें 23 नागरिकों को अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जेल भेजा गया है। वहीं, 27 नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से नोएडा में रहने के कारण उन्हें उनके देश रिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई है। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे पांच चीनी नागरिकों को एलआईयू ने गिरफ्तार किया।

