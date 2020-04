योगी सरकार का बड़ा फैसला: वेस्ट यूपी के इन जिलों के सबसे प्रभावित हिस्से आज रात 12 बजे से होंगे सील, देखें लिस्ट

नोएडा. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लॉकडाउन (Lockdown) का समय बढ़ाने की अटकलों के बीच योगी सरकार ने कोरोना वायरस (CoronaVirus) के बढ़ते खतरे को देख 15 जिलों के सर्वाधिक प्रभावित हिस्सों को आज रात 12 बजे से सील करने का कड़ा फैसला लिया है। इनमें गाजियाबाद (Ghaziabad) और गौतमबुद्ध (Gautam Budha Nagar) नगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं।

15 districts - including Noida, Ghaziabad, Meerut, Lucknow, Agra, Shamli, Saharanpur - which have viral load of #COVID19, to be sealed. Only home delivery & medical teams will be allowed there. It's being done to prevent community spread,as numbers are high: RK Tiwari, Chief Secy pic.twitter.com/5x3xfkFoV4