Coronavirus की रफ्तार पर ब्रेक लगते ही नोएडा में सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट खुले, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

Cinema Halls and Gyms Open in Noida : गौतम बुद्ध नगर में अब कोरोना (Coronavirus) के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से कम यानी 844 रख गई है। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY) ने सिनेमा हॉल, जिम और वॉटर पार्क पूरी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा।

Cinema Halls and Gyms Open in Noida : गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की रफ्तार काबू में आते ही जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। जिले में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से कम यानी 844 रख गई है। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY) ने सिनेमा हॉल, जिम और वॉटर पार्क पूरी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। बता दें कि पिछले करीब 36 दिन बाद से जिले में कोरोना के मामले एक हजार से ऊपर जाने के बाद जिला प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाए थे। वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद लोगों को राहत दी गई है। सिनेमा हॉल और जिम बंद होने से संंचालकों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

Coronavirus की रफ्तार पर ब्रेक लगते ही नोएडा में सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट खुले।

स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कोरोना के 57 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जबकि 223 कोरोना संक्रमति पूरी तरह स्वस्थ हाे गए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. मनोज कुशवाहा का कहना है कि फिलहाल 55 सक्रिय मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं, शेष मरीज घर में आइसोलेट होकर इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुल 844 सक्रिय मरीजों में से सिर्फ एक ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में आधा दर्जन बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि मरीज गंभीर नहीं है तो वह महज सात दिन में स्वस्थ हो रहे हैं।

- जिम और वॉटर भी अब पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। - बंद स्थानों पर होने वाले शादी समारोह में 100 से अधिक अतिथियों की मौजूदगी पर लगा प्रतिबंध हटा। - खुले स्थानों वाले मैदान की क्षमता से 50 फीसदी तक लोगों को बुलाने की अनिवार्यता भी समाप्त।

ये प्रतिबंध रहेंगे अभी भी जारी - कोविड प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस बनाना अनिवार्य। - ऑफिस, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में थर्मल स्कैनिंग जरूरी। शादी समारोह में भी दो गज की दूरी पर मेहमानों के बैठने की व्यवस्था जारी रहेगी।

ये कहना है जिलाधिकारी का गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि कोरोना के केस एक हजार से कम होनेे के चलते पूर्व में लगाई गईं पाबंदियां हटाई गई हैं। अब सिनेमा हॉल, जिम, वॉटर पार्क और रेस्टोरेंट को खोला जा सकेगा। रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था जारी रहेगी।

