Noida की इस सोसाइटी में बैचलर्स को घर मिलना होगा मुश्किल, RWA के नए नियम जारी

नोएडा सेक्टर-52 के अरावली अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए ने बैचलर्स को किराए पर मकान लेने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक, जो भी बैचलर्स सोसाइटी में रहने आएगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा आरडब्ल्यूए ब्रोकर का डाटा भी अपडेट करेगी।

अगर आप बैचलर हैं और नोएडा में किराए पर घर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अब आपको किराए पर घर लेने के लिए आरडब्ल्यूए के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये नियम सिर्फ और सिर्फ सेक्टर-52 के अरावली अपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। जहां पूरी सोसाइटी में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक, जो भी बैचलर्स सोसाइटी में रहने आएगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। अरावली अपार्टमेंट के अध्यक्ष ओपी यादव ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।

