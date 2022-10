भदोही टेंट अग्निकांड के बाद नोएडा में हाई अलर्ट, पूजा समितियों को नोटिस जारी

दशहरा के पर्व के चलते नोएडा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। इसी कड़ी में सभी पूजा समितियों को नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा पैदल मार्च भी किया जा रहा है।

पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मां दुर्गा पंडाल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसमे 42 लोग झुलस गए थे। इस घटना से सबक लेते हुए नोएडा में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। शहर में कोई हादसा न होने पाए इसके लिए इसी कड़ी में सभी पूजा समितियों को नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं खुद शहर की पुलिस फोर्स और फायर डिपार्टमेंट की टीम लगातार पंडालों को क्रॉस चेक भी कर रही है।

High alert in Noida after Bhadohi tent fire notice issued to worship committees