आपके आधार कार्ड का तो नहीं हो रहा फर्जी इस्तेमाल, जानें चेक करने का पूरा प्रोसेस

How to check fake use of aadhar card : देशभर में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अब सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि ऐसी नौबत ही न आए। साइबर क्रिमिनल आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल करके भी लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। इसलिए जरूर है कि आप समय-समय पर ये पता करते रहें कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है।

नोएडा Published: March 19, 2022 05:15:50 pm

How to check fake use of aadhar card : आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह करना अनिवार्य हो गया है। बैंक का कोई काम हो या फिर अन्य कार्य आधार कार्ड प्रूफ के तौर पर जरूर मांगा जाता है। इस तरह आधार कार्ड का इस्तेमाल हम इतनी जगह पर कर लेते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता है। इस वजह से आधार कार्ड के जरिये बड़े फ्रॉड भी हो जाते हैं। इसलिए सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया है। अगर आप भी आधार कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो समय-समय पर चेक करें। बता दें कि UIDAI सभी आधार कार्ड धारकों को हिस्ट्री चेक करने की सुविधा देता है। इस ऑप्शन के जरिये आप आसानी अपने आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइये जानते हैं आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक करने की पूरी प्रक्रिया।

आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट resident.uidai.gov.in पर जाना होगा। यहां आप सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर माय आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आधार Authentication History पर क्लिक करें। यहां आपको आधार कार्ड नंबर के साथ कैप्चा कोड भरना होगा और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। इस प्रॉसेस के बाद एक टैब खुलेगी। जहां आपको कब से कब तक की जानकारी चाहिए उसकी आधार हिस्ट्री देखने के लिए डेट्स भरनी होगी। फिर आपको रिकॉर्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी वेरिफाई करना होगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके सामने आपके आधार हिस्ट्री खुल जाएगी। आधार हिस्ट्री को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

