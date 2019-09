Knowldege@Patrika: जानिए, क्या है Howdy Modi, इससे ही गढ़ी जाएगी दुनिया के सबसे बड़े नेता की छवि

नोएडा। सोमवार से अचानक Howdy Modi शब्द अचानक सोशल मीडिया छाया हुआ है। इतना ही नहीं, इन दिनों हाउडी मोदी (Howdy Modi kya hai) सुर्खियों में भी बना हुआ है। हर तरफ इसी बारे में चर्चा की जा रही है। हो भी क्यों न। इसी के जरिए दुनिया के सबसे बड़े नेता की छवि को गढ़ने का काम किया जाएगा। ऐसा कहना है एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल का। जिनका कहना है कि 22 सितंबर को अमेरका के ह्यूस्टन में होने वाले मेगा इवेंट 'हाउडी मोदी’ के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनियाभर के लोग और भी बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इस इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे।

क्या है हाउडी मोदी (Howdy Modi)

करन जौहर की साल 2010 में फिल्‍म रिलीज हुई थी जिसका नाम है 'माय नेम इज खान।' इस फिल्म के बाद भारत में शायद पहली बार हाउडी मोदी शब्‍द को लोग बड़े पैमाने पर प्रयोग करने लगे थे। फिल्‍म के आखिरी में जब शाहरुख खान, नव निर्वाचित अमेरिकी राष्‍ट्रपति से मिलते हैं तो वह उन्‍हें होमलैंड सिक्‍योरिटी के अफसर जॉन मार्शल का एक मैसेज देते हैं। जिसमें वह राष्‍ट्रपति से कहते हैं कि वे जॉन मार्शल से कहें, 'हाउडी'। दरअसल, अमेरिका में शिष्टाचार के लिए हाउडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। Howdy अंग्रेजी का वह शब्‍द है, जो 'How Do You Do' को मिलाकर बना है। जिसका हिंदी में मतलब है 'कैसे हैं आप’।

धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर हो गया Howdy शब्द

बता दें कि कुछ वर्षों पहले तक अमेरिकी लोगों में ये शब्द बहुत इस्तेमाल में लिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे ये प्रचलन से बाहर होता जा रहा है। हालांकि अभी भी इस हाउडी शब्द का इस्तेमाल साउथ वेस्‍ट अमेरिका के कुछ हिस्‍सों में हो रहा है। अब हाउडी की जगह हेलो या हाय शब्‍द ने ले ली है और इसका ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है।

ये है पीएम मोदी का हाउडी

टेक्सस में बसे भारतीय मूल के लोगों का एक संगठन है जिसका नाम है 'द टेक्सस इंडिया फ़ोरम'। इसी संगठन द्वारा हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खुद पीएम इससे काफी प्रभावित दिखे और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये उनके लिए गौरव की बात है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शिरकत करेंगे। ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें अमेरिकी राष्‍ट्रपति हजारों भारतीय-अमेरकियों को संबोधित करेंगे। इसमें पीएम मोदी 50,000 भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करेंगे।