नोएडा में पागल कुत्ते का आतंक: 20 मिनट में 25 लोगों को काटा, अस्पताल में कम पड़ गया रेबीज इंजेक्शन का स्टॉक

नोएडा की कोतवाली दादरी क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने 20 मिनट में 25 लोगों को काट कर घायल कर दिया। इलाज कराने सीएचसी पहुंचे सिर्फ 8 लोगों को ही रेबीज का इंजेक्शन लग सका।

नोएडा में कुत्तों का आतंक फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। शहर के कोतवाली दादरी क्षेत्र स्थित रेलवे रोड की सब्जी मंडी में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। जहां लावारिस पागल कुत्ते ने 20 मिनट में 25 लोगों को काट कर घायल कर दिया। मौके पर कुत्ते से आतंकित होकर लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही मिनट में मंडी में हड़कंप और अफरातफरी मच गई। कुछ लोगों ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के हमले में घायल लोग जब इलाज कराने के लिए दादरी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) पहुंचे तो वहां केवल 8 लोगों को इंजेक्शन लग पाया। बाकी लोगों को बताया गया कि अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन का स्टॉक समाप्त हो गया है।

Mad dog bite 25 people in Noida the stock of rabies injection fell short in hospital