कोरोना वायरस की अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे ये लोग, इनसे बचकर रहें

नोएडा। कोरोना वायरस के अब तक 400 से ज्यादा केस देश में सामने आ चुके हैं। इस बीमारी के कारण 7 लोगों की जान तक जा चुकी है। इसको रोकने के लिए सरकारें पूरे प्रयास कर रही हैं। इस वजह से भी कई जिलों में आज लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन कई लोग इसको अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। ऐसे कई चेहरे वेस्ट यूपी के कई जिलों में सामने आए।

पुलिस को किया ट्वीट

नोएडा पुलिस ट्वीट करके शिकायत की गई है कि लॉकडाउन की स्थिति में नोएडा के सेक्टर—47 में गंभीर लापरवाही क जा रही है। जलवायु टॉवर में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है।

Some people are playing cricket on empty plot near JalVayu Towers,Sector 47, Noida.

These people are still not taking the #CoronavirusPandemic seriously and also putting lives of people near them in risk. Can anything be done to restrict such activities?@Uppolice @UPGovt pic.twitter.com/fymh8o4lY3