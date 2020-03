Lockdown: बुजुर्ग महिला के लिए फरिश्ता बनी Noida Police, घर लेकर गई दवा और राशन

नोएडा। कोरोना वायरस (Coronavius) को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी जिलों में बुधवार से लॉकडाउन (Lockdown) हो जाएगा। जबकि गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) समेत कई जिलों में पहले ही लॉकडाउन लागू है। इस बीच केवल जरूरत का सामान लेने के लिए घर से निकलने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच पुलिसकर्मी भी लोगों के लिए फरिश्ते बन रहे हैं। वे नोएडावासियों के जरूरत का सामान उनके घर तक पहुंचा रहे हैं।

We are committed to ensure no hardships to the needy during lockdown. After receiving a call from AK Bandopadhyay from Gaya who is stuck there, our team delivered ration & medicine to his unwell wife in Sector 22, Noida.



आज से० 22 के एक needy परिवार को राशन और दवा पहुंचाई गयी। pic.twitter.com/g6doolr477