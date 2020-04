Special: कोरोना वायरस से जंग के बीच नोएडा पुलिस का नया रूप आया सामने, 'खाकी हुई ब्लू'

नोएडा। देशभर में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन घोषित है। इस बीच यूपी पुलिस का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है। पुलिस कभी लोगों तक खाना, राशन आदि पहुंचा रही है तो कभी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को तरह-तरह की सजा देती नजर आ रही है। इस सबके बीच नोएडा पुलिस का भी एक नया रूप सामने आया है। इस बाबत बकायदा नोएडा पुलिस कमिश्नर ने भी ट्वीट किया है।

यह भी पढ़ें : Nizamuddin Markaz में हुई तबलीगी जमात से लौटे 44 जमाती गौतमबुद्ध नगर में मिले, प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

दरअसल, कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में नोएडा पुलिस अब स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरह से मदद करती नजर आ रही है। पुलिसकर्मी मरीजों को अस्पतालों से लाने और ले जाने तक हर चीज में मेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं। वहीं इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को नीले रंग के हैजमैट सूट, कैप आदि मुहैया कराए गए हैं। जिसके चलते ये नोएडा पुलिस के जवान अब खाकी की जगह नीले रंग का पोशाक में नजर आ रहे हैं।

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन के बीच घर की छत पर समूह में नमाज पढ़ना पड़ा भारी, 11 के खिलाफ दर्ज किया केस

पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर दी जानकारी

बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बाबत जानकारी साझा की। अपने ट्वीट में उन्होंने नीले रंग के हैजमेंट सूट में पुलिसकर्मियों की फोटो शेयर की। जिसमें वह स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मदद करते नजर आ रहे हैं। कमिश्नर आलोक सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा,

‘पुलिस का एक नया रूप! खाकी अब ब्लू

Police officer Khaki stands redefined in times of #Corona. We are so proud to be playing this new role shoulder to shoulder with medical responders as #CORONASPOTTERS. Grateful to people for your spirited support.’

नोएडा पुलिस 45 हजार लोगों की कर चुकी मदद

गौरतलब है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से अभी तक नोएडा पुलिस 45 हजार से अधिक लोगों की मदद कर चुकी है। वहीं नोएडा पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में 80 हजार किसलोग्राम से ज्यादा राशन का वितरण किया जा चुका है।