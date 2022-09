एजुकेशनल हब में ऑनलाईन अंतरराष्ट्रीय ड्रग सप्लाई का खुलासा

देश में स्टूडेंट्स को टेलीग्राम, डार्क वेब व अन्य वोलेट एप के माध्यमो से ऑनलाईन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग सप्लाई का कारोबार करने वाले तीन तस्करो को स्वॉट टीम पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

नोएडा में ये तस्कर लेन देन क्रिप्टो करेंसी के माध्यमो से करते थे। इनके से कब्जे से अवैध नशीला OG(Original grower California weed) कुल बजन 960 ग्राम जिसकी बाजार में कीमत करीब 29 लाख रूपये बरामद किया गया है। टेबलेट (Pill MDMA ECSTASY, LSD) व वजन मापने की छोटी इलेक्ट्रोनिक वेइंग मशीन तथा सिल्वर धातु की एक क्रश करने और पाउडर बनाने की डिब्बी बरामद किया गया है। पुलिस के गिरफ्त में खडे फरीदाबाद निवासी भानु पुत्र भागवत सिंह, अधिराज पुत्र दिनकर चतुर्वेदी और सोनू कुमार पुत्र सुबोध कुमार को थाना नॉलेजपार्क पुलिस और स्वॉट टीम ने एलजी गोल चक्कर से शारदा अस्पताल गोल चक्कर की ओर जाने वाले रास्ते में आगे पगडंडी वाला रास्ता जो IIMT कालेज नॉलेजपार्क की ओर जाने वाले मोड पर गिरफ्तार किया गया.

Symbolic photo of Drugs drink and yogi who's banned in noida