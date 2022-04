छोटे भाई की सर्जरी के लिए 1हजार किमी यात्रा, 'ठेला' लगाने को मजबूर 'कलयुग' के राम की कहानी

Viral News Noida: भाई की सर्जरी के लिए संघर्षों से मेट्रो स्टेशन में खाने का स्टॉल लगाना शुरू किया।

नोएडा, ऐसा शहर जहां इतनी भागदौड़ कि खुद को नहीं संभाला तो कुचल जाएंगे। ऐसे में छोटे कस्बे से आए 18 साल का अकेला लड़का कैसे और क्या ही करेगा। लेकिन कहते हैं कि जब हौंसला और जज्बा बुलंद हो तो न उम्र मायने रखती है और न बड़ा शहर। इसका उदाहरण हैं बिहार के मधेपुरा के रहना वाली नंदू। नंदू की कहानी से कह सकते हैं कि नंदू कलयुग का राम है।

Poor boy working on Street Food Stall for his brother sugery in noida