श्रीकांत त्यागी मामले में सांसद डॉ महेश शर्मा के बदले सुर कहा, पूरी सहानुभूति...

MP Dr Mahesh Sharma on Shrokant Tyagi: श्रीकांत त्यागी मामले में भाजपा सांसद डॉ महेश शर्मा के सुर बदले दिखे। उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ साजिश रची जा रही।

श्रीकांत त्यागी मामले में त्यागी समाज के भारी विरोध के बाद भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा के सुर बदल गए। पहले तो उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके बाद ही एक पत्र जारी कर उन्होंने कहा कि परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। सोसायटी में पार्टी के दो बड़े नेताओं के निर्देश पर पहुंचे थे। चिट्ठी के माध्यम कहा कि माहौल बिगाड़ने और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही।

