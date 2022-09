जेल में ही रहेगा 'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी, इस वजह से रद्द हुई जमानत याचिका

श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट मांगा है, जिसके कारण श्रीकांत की जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका।

गौतमबुद्ध नगर के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले कई दिनों से जेल में बंद श्रीकांत को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट मांगा है, जिसके कारण उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने अब 17 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में श्रीकांत त्यागी को अभी कुछ और दिनों तक जेल में ही रहना होगा।

Shrikant Tyagi did not get bail from Allahabad High Court