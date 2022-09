श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने सांसद महेश शर्मा से बताया खतरा, लगाए कई आरोप

श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सांसद डॉ. महेश शर्मा पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उनसे अपने परिवार को खतरा बताया है। अनु त्यागी का ये वीडियो शनिवार की देर शाम को वायरल हुआ है।

नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाल-गलौज के बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जिसके चलते अभी फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे। इस बीच श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सांसद डॉ. महेश शर्मा पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उनसे अपने परिवार को खतरा बताया है। अनु त्यागी का ये वीडियो शनिवार की देर शाम को वायरल हुआ। वीडियो में वह समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए कह रही हैं कि उन्हें बांटने की साजिश की जा रही है लेकिन वे आपस में न बटें।

Shrikant Tyagi wife told the threat to MP Mahesh Sharma in noida