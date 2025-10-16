दक्षिण-पश्चिम मानसून विदा, फिर भी 7 दिन कई जगह तूफानी बारिश का अलर्ट, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast : यूपी में मौसम बदल गया है। बारिश के बाद अब गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दिखने को मिल रहा है। इससे रातें दिन के मुकाबले ज्यादा ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक, 16 से 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। 2 min read