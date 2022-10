ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण की कार्रवाई के खिलाफ मुकदमे पर हाईकोर्ट से स्टे, 20 अक्टूबर को सुनवाई

ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। इस मामले में 20 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। तब तक सभी प्रतिवादी को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।

ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्थगन दे दिया है। अब इस मामले में 20 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले प्राधिकरण को अपना जवाब देना होगा। नोएडा प्राधिकरण के सीएपी इश्तियाक अहमद ने बताया कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। अब कोर्ट के आदेश के तहत ही आगे की योजना पर काम किया जाएगा। बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासी मुकुल गुप्ता और अन्य 124 लोगों ने प्राधिकरण के अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के कोर्ट नंबर– 21 में मनोज कुमार गुप्ता और जयंत बनर्जी के बेंच के सामने याचिका दायर की थी। सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ वकील अखिलेश मिश्रा, नायब अहमद खान की तरफ से अपील की गई कि कोई स्थायी निर्माण नहीं हुआ है। केवल टिन-शेड डाला गया है। वह भी बिल्डर से प्राप्त वैध अनुमति के अनुसार, एक मामले में 6 लाख भी जमा कराये गये। मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

Stay from Allahabad High Court against action of Noida Authority in Grand Omaxe Society