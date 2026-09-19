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‘स्थानीय नेता कर रहा था परेशान’, निठारी कांड के सुरिंदर कोली की मौत पर बड़ा दावा

चर्चित निठारी कांड में बरी हुए सुरिंदर कोली को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। कोली के पास से दो अलग-अलग पहचान पत्र बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक उसकी खुद की असली पहचान का था और दूसरा 'सदा राम' के नाम पर था।
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नोएडा

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Aman Pandey

Sep 19, 2026

Surendra Koli

सुरेंद्र कोली - फोटो : वीडियो ग्रैब

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मंगारू खाल गांव का निवासी सुरिंदर कोली दो दशकों तक निठारी कांड के आरोपी के रूप में चर्चित रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम मामले में बरी किए जाने के बाद वह ग्रेटर नोएडा की लुकसर जेल से रिहा हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद वह हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने हाल ही में 'सदा राम' वाले वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके 6,000 रुपये महीने के किराए पर एक चाय का दुकान लिया था।

पुलिस की जांच के दौरान उसके पास से 'सुरिंदर कोली' के नाम का आधार कार्ड और 'सदा राम' के नाम का वोटर आईडी बरामद हुआ है। इससे पहले उसने सिडकुल क्षेत्र में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में भी 10 दिन काम किया था, लेकिन नियोक्ता द्वारा आधार कार्ड मांगे जाने के बाद उसने वह नौकरी छोड़ दी थी

हत्या का संदेह और उत्पीड़न के आरोप

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सिंह रावत, जिन्होंने कोली के परिवार की कानूनी लड़ाई में मदद की थी, ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। रावत के अनुसार, कोली ने चाय की दुकान खोलने के लिए उनसे 25,000 रुपये उधार लिए थे। रावत ने बताया कि घटना से दो-तीन दिन पहले कोली ने फोन पर किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े स्थानीय व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किए जाने और अधिक पैसों की मांग किए जाने की शिकायत की थी।

दूसरी ओर, कोली के छोटे भाई ने बताया कि वह नियमित रूप से अपने भाई के संपर्क में था, लेकिन कोली ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौके से या कोली के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है

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Updated on:

19 Sept 2026 09:46 am

Published on:

19 Sept 2026 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘स्थानीय नेता कर रहा था परेशान’, निठारी कांड के सुरिंदर कोली की मौत पर बड़ा दावा

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