‘स्थानीय नेता कर रहा था परेशान’, निठारी कांड के सुरिंदर कोली की मौत पर बड़ा दावा

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सिंह रावत, जिन्होंने कोली के परिवार की कानूनी लड़ाई में मदद की थी, ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। रावत के अनुसार, कोली ने चाय की दुकान खोलने के लिए उनसे 25,000 रुपये उधार लिए थे। रावत ने बताया कि घटना से दो-तीन दिन पहले कोली ने फोन पर किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े स्थानीय व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किए जाने और अधिक पैसों की मांग किए जाने की शिकायत की थी।