Noida: ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस एनकाउंटर में दो इनामी समेत तीन बदमाश घायल

नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन (Operation Clean) के तहत शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में अलग-अलग कोतवाली क्षेत्रों से दो एनकाउंटर में तीन बदमाशों को दबोचा है।

शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन क्लीन (Operation Clean) के तहत चलाये जा रहे अभियान में पुलिस को दो बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच दो अलग-अलग कोतवाली क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। दोनों क्षेत्रों में हुए दो एनकाउंटर में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जिनमें कोतवाली-39 से वांटेड 25-25 हज़ार के दो इनामी गोकश बदमाश और कोतवाली फेज-2 में ज्वैलरी शॉप से नकब लगाकर चोरी करने वाला मास्टरमांइड भी शामिल है। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि कोतवाली-113 और कोतवाली फेस वन में मुठभेड़ों में दो बदमाश घायल हो गए।

