New Rule of Toll Plaza : टोल प्लाजा पर लगी 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं भरना होगा टैक्स, जानें NHAI का नया नियम

New Rule of Toll Plaza : एनएचएआई की नई गाइडलाइन (NHAI New Guideline) के तहत पीक समय में भी फास्टैग (Fastag) होने के बावजूद टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है और वाहनों की 100 मीटर से लंबी लाइन लगी तो ऐसी स्थिति में वाहनों को बिना टोल टैक्स (Toll Tax) वसूले जाने देना होगा। ऐसा टोल ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करने के लिए किया गया है।

New Rule of Toll Plaza : टोल प्लाजा (Toll Plaza) वाहनों की लंबी कतार कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) ने टोल प्लाजा ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करने हुए नया नियम लागू किया है। जिससे वाहन चालकों को फायदा होगा। एनएचएआई की नई गाइडलाइन (NHAI New Guideline) के तहत पीक समय में भी फास्टैग (Fastag) होने के बावजूद टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है और वाहनों की 100 मीटर से लंबी लाइन लगी तो ऐसी स्थिति में वाहनों को बिना टोल टैक्स (Toll Tax) वसूले जाने देना होगा। इसके लिए एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा ऑपरेटर्स को 100 मीटर की दूरी पर पीले रंग की लाइन बनाने के आदेश जारी किए है।

दरअसल, सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग (Fastag) की सुविधा है, ताकि वाहनों को लंबी-लंबी कतारों से छुटकारा मिले सके। लेकिन, इसके बावजूद अक्सर देखा जाता है कि पीक ऑवर्स में टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग जाती हैं। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए एनएचएआई ने टोल प्लाजा ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। यानी टोल प्लाजा पर एक वाहन को गुजरने में 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हालांकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि जबसे फास्टैग की व्यवस्था लागू हुई है, तक से टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ में कमी हुई है।

फास्टैग की उपलब्धता 96 से लेकर 99 फीसदी तक पहुंची बता दें कि एनएचएआई ने फरवरी 2021 में टोल प्लाजा पर 100 फीसदी कैशलेस टोल टैक्स की व्यवस्था को लागू किया था। अब सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग की उपलब्धता 96 से लेकर 99 फीसदी तक पहुंच गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही 100 फीसदी के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। यह भी पढ़ें- Bank Rules Change: एक मार्च से बदल गये बैंक के कई नियम, जानिए नये रूल्स

