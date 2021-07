UP Board Result 2021 : खत्म हुआ इंतजार, यूपी बोर्ड ने जारी किए रोल नंबर, ऐसे करें पता

UP Board Result 2021 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने UP Board के विद्यार्थियों के रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी किया।

नोएडा. UP Board Result 2021 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा जल्द ही कक्षा 10वीं का परिणाम (10th Result) घोषित होने वाला है। यूपी बोर्ड (UP Board) ने रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी किया है। इस लिंक के जरिये विद्यार्थी अपना रोल नंबर पता कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम (UP Board Result) अगले सप्ताह घोषित कर सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विद्यार्थी रोल नंबर पता करने के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

यहां बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम एक ही दिन जारी किए थे। इस बार यूपी बोर्ड के 56,03,813 विद्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के 26,09,501 तो 12वीं के 29,94,312 विद्यार्थी का परिणाम जारी किया जाएगा।

स्टेप बाई स्टेप जानें रोल नंबर

- सबसे पहले यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा।

- नीचे की तरफ जाते हुए महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड देखें।- इसके नीचे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष-2021 के परीक्षार्थियों द्वारा अपना अनुक्रमांक जानने के लिए यहां क्लिक करें।- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज कर सर्च पर क्लिक करें।

- इसके अलावा अभ्यर्थी जिले का नाम सर्च करते हुए अपना 4 अंकों का स्कूल कोड, नाम और जन्म तिथि भरकर भी अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।

स्टेप बाई स्टेप ऐसे देखें रिजल्ट

- यूपी बोर्ड के परिणाम के दिन आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in, upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जाएं।

- कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के परिणाम के लिंक पर क्लिक करें।

- रोल नंबर दर्ज करने के बाद क्लिक करें।- इसके बाद परिणाम आपके सामने होगा।

