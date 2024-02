नए पश्चिमी विक्षोभ की इंट्री, 24 से 27 फरवरी तक बारिश का कोहराम, मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

24 से 27 फरवरी तक रहेगा बारिश का दौर (Up Weather Update) बता दें कि फरवरी महीने की विदाई यूपी में मौसम के बदलते मिजाज के साथ हो रहा है। अब मौसम विभाग (IMD Lucknow)ने ताजा अपडेट जारी करते हुए 24 से 27 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और ओले गिरने (Heavy rainfall in up) की संभावना जताई है।

दिन में धूप-रात मे हल्की ठंड बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में दिन के समय तेज धूप और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसा इसलिए कि बीते दिनों दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय थे। दोपहर में औसतन तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस तो रात के समय 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।