गाजियाबाद से तीन मोबाइल लूटने वाला शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, साथी की तलाश जारी

योगी सरकार की सड़कों पर होने वाले अपराध रोकने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद से तीन मोबाइल लूटने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ घायल हो गया। जिसे पुलिस ने मौके से ददबोच लिया जबकि उसका साथी फरार हो गया है।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का सड़कों पर होने वाले अपराध रोकने के लिए शुरू की गई मुहिम जारी है। इस इस मुहिम के तहत गुरुवार देर रात कोतवाली-113 क्षेत्र के एफएनजी रोड पृथला पानी के प्लांट के पास हुई पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग निकला। जिसकी तलाश के लिए कांबिंग की जा रही है। पकड़े गये बदमाश के पास से लूटा हुआ तीन मोबाइल फोन, दिल्ली से चोरी हुई केटीएम मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इससे पहले थाना कोतवाली 113 पुलिस ने 4 अक्टूबर को इनामी बदमाश जतिन उर्फ चीता मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।

