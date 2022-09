Noida: बारिश ने खोली दावों की पोल, कई सड़कें जाम, कलक्ट्रेट हुआ पानी-पानी

तीन दिन से लगातार हो रही बारिश से नोएडा का सूरजपुर स्थित कलक्ट्रेट एक तालाब में तब्दील हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल दादरी के पाली गांव में है, जहां रेलवे द्वारा बनाये जा रहे अंडरपास में तेज बारिश के कारण भरा पानी भर गया है। संपर्क मार्ग बंद हो जाने से लोग परेशान है।

शहर में तीन दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जिससे तापमान में कमी आई है और मौसम सुहावना हो गया। लेकिन इसी बारिश ने प्राधिकरण और उसके अधिकारियों के दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। दरअसल, हाईटेक सिटी नोएडा में हर साल मानसून आने से पहले यहां के नालों की साफ-सफाई और जलभराव को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन हर साल बारिश को लेकर किए गए सभी दावे पानी में धुल जाते हैं। उधर, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डीएम सुहास एलवाई ने 23 सितंबर को कक्षा एक से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्ड के विद्यालय बंद करने के निर्देश जारी किये है लेकिन खुद डीएम ऑफिस का जो हाल है, वह पूरे शहर के हालात को बयान कर रहा है।

Waterlogging on many roads due to rain in Noida