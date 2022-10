Noida सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग के टॉप फ्लोर से गिरकर यूट्यूबर की मौत

नोएडा सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग के टॉप फ्लोर पर वीडियो बना रहे एक यूट्यूबर युवक की अचानक पैर फिसलने के चलते मौत हो गई।

YouTuber youth dies after falling from top floor of multilevel parking in Noida Sector-18

नोएडा Published: October 15, 2022 11:23:12 am

नोएडा सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र स्थित सबसे पॉश मार्किट सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग के टॉप फ्लोर से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक दीवार पर चढ़कर वीडियो बना रहा था। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधा जमीन पर आ गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में 18 वर्षीय युवक यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने वाला ब्लॉगर प्रतीत हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक मल्टीलेवल कार पार्किंग के टॉप फ्लोर की दीवार पर चढ़कर वीडियो बना रहा था। उसी बीच ये हादसा हुआ।

डीसीपी हरिशचंद्र ने बताया कि करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गंभीर रूप से घायल युवक सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच और मिली जानकारी के अनुसार, युवक की उम्र 18 वर्ष के करीब है। युवक ग्रिल पर चढ़कर उसे पार करने का प्रयास कर रहा था और वीडियो भी बना रहा था। इसी बीच उसका अचानक बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर गया। वह जहां गिरा वहां पर पक्का फर्श होने के कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह भी पढ़ें तीन मंजिला इमारत ढहने से एक की मौत, तीन गंभीर युवक के मोबाइल का लॉक खोलने के प्रयास जारी डीसीपी ने बताया कि युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक के पास से मिले मोबाइल फोन में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। मोबाइल का लॉक खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवक की पहचान की जा सके। पुलिस मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने में जुटी है। साथ ही यह पता करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि युवक के साथ और कौन था? डीसीपी ने बताया कि युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक के पास से मिले मोबाइल फोन में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। मोबाइल का लॉक खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवक की पहचान की जा सके। पुलिस मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने में जुटी है। साथ ही यह पता करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि युवक के साथ और कौन था? यह भी पढ़ें रायबरेली जिला अस्पताल में जहरीली गैस का रिसाव, भगदड़ पार्किंग से कार लेने आए कस्टमर ने दी जानकारी घटना के समय मौके पर मौजूद एक युवक ने बताया कि वह मार्केट से आया तो पार्किंग से गाड़ी लेने आए कस्टमर ने बताया कोई लड़का ऊपर से गिर गया है। मैंने तुरंत ऑफिस में जाकर बताया। इसके बाद हम लोग मौके पर पहुंचे तो लड़का घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। घटना के समय मौके पर मौजूद एक युवक ने बताया कि वह मार्केट से आया तो पार्किंग से गाड़ी लेने आए कस्टमर ने बताया कोई लड़का ऊपर से गिर गया है। मैंने तुरंत ऑफिस में जाकर बताया। इसके बाद हम लोग मौके पर पहुंचे तो लड़का घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें