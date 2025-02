Bihar News: बिहार में पीएमसीएच जैसे कई और चिकित्सा केंद्र हो स्थापित : President Of India

Bihar News: राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स और एआइ तकनीकों के उपयोग पर दिया जोर Bihar News: राष्ट्रपति मुर्मु (President Of India) ने कहा कि चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर जैसे शहर विशेष चिकित्सा सुविधाओं के हब बन चुके हैं और बिहार को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। राष्ट्रपति (President Of India) ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों के समावेश से चिकित्सा प्रक्रियाएं सरल और अधिक सटीक होंगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। साथ ही चिकित्सकों की दक्षता और ज्ञान भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति (President Of India) ने चिकित्सकों से समाज में योगदान देने की अपील की और कहा कि वह केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि शोधकर्ता, शिक्षक और परामर्शदाता भी होते हैं। उनकी भूमिका समाज और राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिकित्सा समुदाय से रक्तदान और अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।

Bihar News: सीएम नीतीश ने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालाः नड्डा Bihar News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को बिहार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएमसीएच के शताब्दी कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात भी की। Bihar News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाल अग्रणी राज्य बनाया है।नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार की बदौलत आज बदलता बिहार दिख रहा है। कई मामलों में बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बिहार को मिलता रहा है और पीएमसीएच के गौरवशाली अतीत की भी चर्चा की। नड्डा ने कहा कि 1925 में स्थापित इस अस्पताल का काम बहुत पहले शुरू हो गया था. इस अस्पताल को प्रथम विश्वयुद्ध में घायल सैनिकों के उपचार का गौरव भी प्राप्त है.