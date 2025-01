India में तेजी से बढ़ रहा है यूज्ड कार मार्केट, 2030 तक 1 करोड़ के पार होगी सालाना बिक्री, Maruti की ये कार पहली पसंद

India में तेजी से बढ़ रहा है यूज्ड कार मार्केट, 2030 तक 1 करोड़ के पार होगी सालाना बिक्री, Maruti की ये कार पहली पसंद

Indian Used Car Market: कोरोना महामारी के बाद ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदली हैं। 12 फीसदी खरीदार अब शेयर्ड ट्रांसपोर्ट की जगह निजी वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

नई दिल्ली•Jan 25, 2025 / 12:21 pm• Rahul Yadav

India’s Used Car Sales to Reach 1 Crore Annually by 2030: भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही देश में पुरानी कारों की भी भरी डिमांड देखने को मिल रही है। हालिया सामने आई Cars24 की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2030 तक पुरानी कारों की सालाना बिक्री 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। यह बढ़त शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में भी देखने को मिलेगी। पुरानी कारों की सेल्स के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली अग्रणी राज्य बनकर सामने आए हैं। चलिए जानते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या कुछ बताया गया है।

