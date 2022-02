चौरी चौरा के सौ साल पूरे: अवाम की आवाज अनसुनी करने के नतीजों का अध्याय

100 years of Chauri Chaura: यह घटना इस बात का भी प्रमाण है कि शांतिपूर्ण प्रवाह के लिए कटिबद्ध नदी भी उस समय उद्वेलित हो जाती है जब उसकी मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हुकूमत जब अपने स्वार्थ के लिए अवाम की परेशानियों को अनदेखा करती है तो वे ही स्वर दुर्दम्य हो जाते हैं, जो सामान्य तौर पर कभी मुखर भी नहीं हो पाते।

अतुल कनक

(साहित्यकार और लेखक) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा नामक छोटे से गांव का नाम इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि 4 फरवरी 1922 को यहां भीड़ के तेवरों ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी कि गोालियों के दम पर जनता के असंतोष को दबाने की कोशिशों का परिणाम उग्र जनक्रांति भी हो सकता है। दरअसल, यह वह दौर था जब प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पनपी परिस्थितियों के कारण आमजन खाद्यान्न की कमी और भारी करों की मार से परेशान था। अकाल और महामारी ने हालात और विकट कर दिए थे। मध्यमवर्ग बेराजगारी की मार झेल रहा था और जलियांवाला बाग कांड तथा रौलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों के कारण ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनाक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसी दौर में भारतीय स्वातंत्र्य चेतना अपने नवोत्कर्ष पर थी। 1920 के प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित किए गए असहयोग आंदोलन ने जनाक्रोश को अभिव्यक्ति की एक अनूठी शक्ल दे दी थी।

