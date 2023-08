Submitted by:

Gulab Kothari Article : जयपुर की धरोहर में प्राण फूंकने का प्रश्न है। जो सांसद, विधायक, पार्षद आदि वर्षों से जनता को अंगूठा दिखा रहे हैं, उन्हें भी अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ यथा-योग्य आहुतियां देनी हैं। रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर केंद्रित पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख - स्तुत्य संकल्प

