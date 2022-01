आजादी की रक्षा के लिए शक्ति का महत्त्व समझाया था नेताजी ने

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक बातचीत में कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश शासन सैनिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। सैनिकों की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी लगभग समाप्त हो गई थी। यही कारण था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहते थे। एटली का यह कथन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका और उनके प्रभाव को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल

कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। महात्मा गांधी के शब्दों में याद करें, तो एक अनन्य देशभक्त के रूप में नेताजी हर भारतवासी के मन मानस में जीवित हैं। इस अवसर पर एक और बात को याद करना चाहूंगा। 1956 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जब कोलकाता आए थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने उनसे लंबी बातचीत की थी। उस लंबी बातचीत में एक सवाल यह भी था कि वह कौन सा बड़ा कारण था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा देने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को आजादी देना स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश शासन सैनिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। सैनिकों की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी लगभग समाप्त हो गई थी। यही कारण था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहते थे।

