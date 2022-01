Republic Day 2022: 'अमृत महोत्सव' के आलोक में सशक्त बने भारतीय गणतंत्र

Kalraj Mishra Article: भारत का अर्थ ही है - ज्ञान और दर्शन की महान परम्परा, जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन तक का सार आ जाता है। सारे विश्व को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे राष्ट्र ने दिया है।

देश जब आजाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई सम्प्रभु संविधान नहीं था। गणतंत्र दिवस इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण है कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। मैं इसे मानव अधिकारों और कर्त्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज मानता हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि 'कर्त्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है।' गणतंत्र के इस पर्व पर आज भारतीय संविधान को इसी दृष्टि से देखे और समझे जाने की जरूरत है। संविधान आजादी की मर्यादा है।

Republic Day 2022: In the light of 'Amrit Mahotsav' India became strong