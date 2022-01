नया साल नया नजरिया: तय करें लक्ष्य नया

बुनियादी बात एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जो प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो। नया साल हमारे लिए एक मौका है कि हम अपना लक्ष्य इस तरह से निश्चित करें कि हजारों लोग उसी लक्ष्य को अपना लें।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव (ईशा फाउंडेशन के संस्थापक) अगर हम अस्तित्व के स्तर पर देखें, तो एक साल पूरा करके दूसरे साल में जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। हम कहीं नहीं जा रहे। इसके बावजूद नए साल का खास महत्त्व है। नए साल के बहाने हमें एक मौका मिलता है, जब हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने अपने साथ क्या किया? धरती के साथ क्या किया? पूरी मानवता के साथ क्या किया? यह जीवन के लिए नए लक्ष्य को, नए नजरिए को तय करने का मौका भी है। अगर कोई इंसान अपने लिए या पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, तो यह बहुत जरूरी है कि उसके पास एक नजरिया हो।

