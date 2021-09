संतुलित वितरण का रहे ध्यान तो मिटे भुखमरी

International Day of Awareness of Food Loss and Waste 2021 : खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के बारे में जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विशेष।

अनाज, दूध, फल और सब्जी की बर्बादी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। यदि संतुलित रूप से इनका वितरण होगा, तो देश में न भुखमरी रहेगी और न अभाव रहेगा।