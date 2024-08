अमन सहरावत का भी कांस्य पदक मैच से पहले विनेश फोगाट की तरह बढ़ गया था वजन, जानें कैसे 10 घंटे में घटाया 4.6 KG

How did Aman Sehrawat lose 4.6 KG in 10 Hours: पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक मैच से पहले अमन सेहरावत का वजन भी विनेश फोगाट की तरह 4.5 किलोग्राम बढ़ गया था, लेकिन उन्‍होंने हिम्‍मत नहीं हारी और महज 10 घंटे में 4.6 किलोग्राम वजन घटा लिया। आइये आपको भी बताते हैं कि उन्‍होंने क्‍या क्‍या किया?