नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमडंल खेल में शनिवार का दिन भारत के लिए स्वर्णिम कामयाबी देने वाला रहा। भारतीय एथलीटों ने आज एक के बाद एक सात स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया। आज की इस कामयाबी के बाद भारत पदक तालिका में अपने तीसरे स्थान को और मजबूत कर चुका है। भारत के खाते में 25 स्वर्ण, 14 रजत और 18 कांस्य पदकों के साथ आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बाद तीसरे स्थान पर है। आज भारत के लिए टेबल टेनिस, कुश्ती, जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। खबर लिखे से थोड़ी देर पहले ही टेबल टेनिस डब्लस में भारत के खाते में एक और कांस्य जबकि बॉक्सिंग में एक और स्वर्ण आया।

विकास ने किया गोल्ड पर कब्जा -

मुक्केबाजी में भारत के लिए विकास कृष्ण यादव ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाते हुए आज के दिन का आठवां गोल्ड भारतीय झोली में डाला। विकास ने 75 किलोग्राम भारवर्ग कैमरून के वेल्फ्रेड सेई को 5-0 से हराया। विकास ने से पहले आज बॉक्सिंग में भारत को दो और स्वर्ण पदक मिल चुके है। इससे पहले एमसी मेरी कॉम और गौरव सोलंकी ने स्वर्ण जीता था।

ये भी पढ़ें - CWG 2018: विनेश-सुमित के गोल्ड के साथ कुश्ती में पांच स्वर्ण पदक, साक्षी-सोमवीर को ब्रॉन्ज

दंगल गर्ल विनेश ने सोना पर जमाया कब्जा -

शनिवार को विनेश फोगाट ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। महिला फ्रीस्टाइल 50 किलो वर्ग में विनेश ने कनाडा की जेसिका मैकडोनल्ड को 13-3 से धूल चटाई। कुश्ती में यह कुल पांचवां गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा के 86 किलोग्राम भारवर्ग में सोमवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में कनाडा के एलेक्जेंडर मूरे को 7-3 से मात दी।

ये भी पढ़ें - CWG 2018: अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भारत को एथेलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया

टेबल टेनिस में मनिका बत्रा की सुनहरी सफलता -

टेबल टेनिस मिक्स टीम में भारत को पदक दिला चुकी मनिका बत्रा ने शनिवार को गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। फाइनल में उन्होंने सिंगापुर की मैंगयु यु को एकतरफा मुकाबले में 11-7, 11-6, 11-2, 11-7 से हराया। यह भारत का 24वां स्वर्ण पदक था।

ये भी पढ़ें - CWG 2018: ऑल इंडिया हुआ बैडमिंटन विमेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल मुकाबला, फाइनल में साइना-सिंधु

भालाफेंक में नीरज चोपड़ा की कामयाबी -

जेवलिन थ्रो (भालाफेंक) में भारत को सुनहरी सफलता मिली। नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, जिन्होंने फाइनल में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 86.47 मीटर का थ्रो फेंका।

BFI president Shri #AjaySingh with India’s medal winners #GauravSolanki , @MangteC , #ManishKaushik , #AmitPanghal at the @GC2018 Australia. pic.twitter.com/PGZ87kE1oy

#SanjeevRajput bags the gold medal in Men's 50m Rifle 3 Positions. This was his 3rd consecutive medal in CWG & India's 7th in shooting in #CWG2018. pic.twitter.com/S3mNrGvmCi