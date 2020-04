Coronavirus : प्रधानमंत्री मोदी ने सचिन, गांगुली समेत 40 दिग्गज खिलाड़ियों से की बात

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो भी हो सकता है, वह कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की देश की 40 बड़ी खेल हस्तियों से बात की। यह पूरी बातचीत में देश में कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित विषय पर केंद्रित बताई जाती है।

सचिन, गांगुली समेत कई खिलाड़ी थे शामिल

इन शीर्ष 40 खिलाड़ियों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विश्व विजेता महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और स्प्रिंटर हिमा दास भी शामिल थीं।

15 दिन के भीतर तीसरी बार किया भारतीय जनता को संबोधित

इन खिलाड़ियों से बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह 9 बजे वीडियो संदेश के जरिये देश की जनता को 15 दिन में तीसरी बार संबोधित किया। लॉकडाउन में संयम दिखाने के लिए उन्होंने देशवासियों की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि पांच अप्रैल को रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की सभी लाइट बंद कर दें और फिर दरवाजे या बालकनी में दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं।

स्वास्थ्यकर्मियों से भी बात की

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले स्वास्थ्यकर्मियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात कर चुके हैं। इसके लावा गुरुवार को उन्होंने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, देश में फिलहान 2,000 से अधिक कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

