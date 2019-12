रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में मिला बेस्ट मेन प्लेअर का अवार्ड

नई दिल्ली। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ( Cristiano Ronaldo ) को साल के आखिर में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में वेस्ट मेन प्लेअर अवार्ड ( Best Men Player of the year ) मिल गया है। रोनाल्डो को इस साल बालोन डी ओर पुरस्कार नहीं मिल सका था। वह लियोनेल मेसी ( lionel messi ) से पीछे रहे थे। मेसी ने यह पुरस्कार रिकार्ड छठी बार जीता था।

अवॉर्ड लेने के बाद किया ये ट्वीट

34 साल के रोनाल्डो ने यह पुरस्कार पाने के बाद ट्वीट किया। रोनाल्डो ने लिखा, "ग्लोब सॉकर अवार्ड एक से अधिक बार पाकर खुश हूं। यह मेरे लिए काफी भावनात्मक पल है और मैं यह पुरस्कार अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दुबई। फिर जल्द मिलेंगे।"

ये है रोनाल्डो का फ्यूचर प्लान

आपको बता दें कि रोनाल्डो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और हाल ही में उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान का भी जिक्र किया था। रोनाल्डो ने बताया था कि वो संन्यास के बाद एक्टिंग में जाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में रोनाल्डो ने कहा था, "मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। उनमें से एक है, फिल्मों में काम करना।’